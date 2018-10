Bronzo per la Velocior ai Campionati italiani di coastal rowing

La Spezia - E’ nello splendido scenario del tratto di mare tra l’Addaura e Mondello sovrastati del Monte Pellegrino che si è svolto il Campionato Italiano di Canottaggio Coastal Rowing perfettamente organizzato il fine settimana scorso dalla Società Canottieri TeLiMar presieduta da Marcello Giliberti e tutto lo Staff organizzativo coordinato dal Tecnico Marco Costantini. E’ stata la prima volta della partecipazione di equipaggi con Atleti Speciali ed ha fare da apripista non poteva che essere la Società Canottieri Velocior 1883 scesa in Terra di Trinacria per promuovere il Canottaggio Special anche nella bellissima Isola siciliana. Due gli equipaggi che difendevano i colori della Velocior del Presidente Domenico Rollo allenati da Francesco Bernul e Rebecca Corsoni, dopo le prove in mare del Venerdi e la cena di Gala alla presenza di tutte le Società partecipanti, il giorno successivo si svolgevano tutte le finali in programma, Master, Senior e Under e Canottaggio Speciale, l’equipaggio formato da Andrea CIANCIO, Pino COCCO, Giuliana BERTOLI, Michele FEDI timonati da Sofia Leone dopo una gara incerta sino all’ultimo conquistavano la medaglia di Bronzo alle spalle dei due equipaggi di casa ed un buon quarto posto dell’equipaggio spezzino composto da Federica GRANATO, Simona BARTOLA, Luca TEDESCHI e Patrizia LAURIOLA con applausi e scambio di complimenti tra vincitori e vinti. Grande l’entusiasmo e la felicità di tutti, organizzatori, Atleti, Tecnici e Famigliari per questa grande opportunità di vedere partecipare ad un Campionato Italiano FIC la Categoria Special Olympics esordisce il Tecnico Nazionale Paolo RAMONI, un grande obbiettivo raggiunto grazie al lavoro e la collaborazione in questi anni tra noi e la Federcanottaggio sia a livello Regionale ed oggi anche Nazionale. E conclude Ramoni, ringrazio la Canottieri TeLiMar per l’invito e l’opportunità che ci è stata data e la Canottieri Velocior 1883 sempre pronta ad alzare l’asticella del Canottaggio Speciale con questa importante partecipazione che ci auguriamo sia l’inizio della nostra presenza che sicuramente è un valore aggiunto alle regate di Canottaggio Nazionale. A seguire tutte le premiazioni delle varie Finali ed ha porre le medaglie al collo e consegnare la maglietta ricordo di questi Campionati il Presidente e Monumento del Canottaggio Italiano Giuseppe ABBAGNALE. Ancora una volta non abbiamo voluto far perdere questa grande occasione ai nostri ragazzi di far vivere l’atmosfera e l’emozione di stare “Dentro” un grande evento di Canottaggio. Sottolinea Pino Cocco. – Un grande grazie di Cuore a tutta la Canottieri TeLiMar, ed in particolare alla Vice Presidente Federica Giliberti che ci ha fatto gli onori di casa seguito in questi giorni ed a Marco Costantini con il quale abbiamo curato la parte sportiva, come sempre nelle nostre trasferte non abbiamo trascurato l’aspetto turistico andando a visitare la bellissima Palermo, partecipando a tutte le iniziative collaterali organizzate dalla TeLiMar sempre con l’obbiettivo di fare inclusione e far conoscere la disabilità intellettiva, come sempre dobbiamo ringraziare chi ci ha aiutato in questa particolare trasferta a partire dalla nostra Capo Delegazione Caterina Fulciniti, ai famigliari Vincenzo Ciancio, Elisabetta Podestà, Aurora Maggiani alla nostra riserva Marco NICOLI e la volontaria Leonarda Alessi, inoltre a chi ci supporta in tutte le trasferte, Canottieri Velocior, Croce Rossa di Follo e Associazione Orsa Minore.- e conclude Cocco - Prossimo impegno che ci vedrà presenti sarà l’evento Para Rowing e Canottaggio Speciale “Rowing For Tokyo 2020” questo fine settimana sulle acque del PO a Torino organizzato della Canottieri Armida.