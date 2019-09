Brogi: "Nuova convenzione del Picco per viverlo ogni giorno"

La Spezia - "Lo stadio avrà queste opere di ammodernamento, ma dobbiamo iniziare a pensare allo stadio come un luogo della socialità dove anche le famiglie possono passare delle ore spensierate. Qualcosa che vada oltre la semplice visone di una partita". Lo dice l'assessore allo sport Lorenzo Brogi in merito ai lavori che nel triennio 2020-2022 interesseranno lo stadio cittadino. Nuovo impianto di illuminazione, nuovi servizi igienici e poi anche una nuova convenzione con lo Spezia Calcio per proiettare il "Picco" nel futuro. "Questi interventi servono anche a questo, sono i primi dettati da obblighi di rinnovo delle licenze che però ci danno il via per ripensare il modello di gestione diverso al passo con i tempi - conclude Brogi - La convenzione futura di gestione dovrà tenere in considerazione anche queste cose, il Picco deve e può diventare un luogo che va oltre la visione di una partita".