Brogi: "Il quadrangolare città della Spezia evento unico"

La Spezia - “Ormai siamo vicini a questo primo quadrangolare di basket Città della Spezia, invito tutti a partecipare perché è veramente un evento unico nel suo genere nel panorama del basket nazionale. Anche quest’anno infatti il 13 e 14 settembre torna il grande Basket al Palazzetto dello Sport, con i ragazzi del “FCS Fortitudo Club Spezia” abbiamo deciso di fare le cose in grande”. Comincia così l’appello dell’assessore allo Sport Lorenzo Brogi per richiamare l’attenzione sul quadrangolare di basket “Città della Spezia”.

“È da quando ci siamo conosciuti - racconta Brogi -c he spingo per creare un vero e proprio torneo di precampionato e quest’anno mi hanno accontentato, siamo riusciti infatti nell’impresa. La volontà è quella di far diventare La Spezia, Capitale del basket italiano di lusso nella fase di precampionato, questo torneo deve diventare un punto di riferimento dei club, ne ha tutte le potenzialità. La città risponderà bene, come ha risposto sempre in questi anni ad eventi di questo calibro. Abbiamo messo a disposizione il nostro splendido Palazzetto dello Sport, per il terzo anno consecutivo, risorse e impegno e congiuntamente con il lavoro del “FCS Fortitudo Club Spezia” è nato questo “Primo Quadrangolare Città della Spezia”.

“Questo genere di eventi ha una duplice funzione - spiega l’assessore -, divertire i nostri concittadini e portare il nome della nostra Città in giro per l’Italia. Quindi si raggiunge il duplice obiettivo, quello sportiva è quello di promozione turistica. Lo sport si conferma infatti ancora una volta un ottimo strumento di promozione del territorio. La città ha fame di grandi eventi sportivi e credo di poter dire che stiamo riuscendo a soddisfare anche i palati più fini. La missione dello sport però non si deve fermare solo ai grandi eventi, infatti come assessorato lavoriamo costantemente con tutte le associazioni del territorio, CONI e le varie Federazioni per la promozione e il sostegno dell’attività sportiva”.