Brogi: "Al Montagna sport all'aria aperta per rifarsi della quarantena. Già 13 società ospitate"

La Spezia - Lo sport e l'educazione al sacrificio, alla costanza e all’umiltà, doti necessarie per raggiungere i grandi traguardi, come simbolo della lotta al coronavirus e come spinta per fornire una risposta alla città.

"Sappiamo benissimo che il sacrificio che è stato richiesto, mai come in questo caso, è fondamentale per vincere la battaglia. Sapendo che, le società sportive e gli atleti, hanno sofferto per questa inattesa situazione, senza perderci d’animo, ci siamo ripromessi di essere vicini a tutte loro, per quelle che sono ad oggi le nostre possibilità. Abbiamo utilizzato questo tempo di chiusura delle strutture sportive per migliorarle, per quanto possibile, per far sì che si possa riprendere le attività meglio di quando ci siamo fermati.

Abbiamo studiato, un nuovo progetto che a breve partirà, per poter dare a tutti la possibilità di fare sport all’aria aperta, implementando l’offerta di spazi e la creazione di attività possibili all’aria aperta per vivere ancora più intensamente all’aria aperta la nostra bellissima città. Oggi possiamo dire, con un certo orgoglio che il mondo dello sport è ripartito. Basta guardare la nostra casa dello sport". Lo afferma l'assessore allo Sport del Comune della Spezia, Lorenzo Brogi, facendo riferimento alle novità in vista per il centro sportivo Montagna, proprio nel cuore della città.



"Ha riaperto, ed è stato tirato a lucido, nuovi seggiolini in tribuna e ha già accolto, concedendo a titolo gratuito spazi all’aria aperta, ben 13 società sportive di varie discipline nonché di quelle di atletica leggera. Un intervento molto apprezzato dalle società - prosegue Brogi - che così hanno trovato ampi spazi all’area aperta, approfittando anche della bella stagione per recuperare ore perse durante la quarantena. Andare a passeggiare in questi giorni al Montagna vuol dire fare un viaggio nel mondo dello sport.

Danza, arti marziali, yoga, atletica, tennis, ginnastica ritmica... sono solo un piccolo esempio di come lo sport favorisca, attraverso il rispetto delle regole, i rapporti tra varie discipline e le persone. Ed è un gran bel vedere.

Ed è esattamente da questo concetto di vicinanza con le società sportive, che noi vogliamo ripartire, lanciando alla nostra città un forte messaggio di speranza.

Crediamo profondamente che lo sport sia un utile strumento al servizio della società civile, non possiamo quindi negare a chi rivendica il diritto di poterlo esercitare, la creazione di opportunità e luoghi dove praticarlo. Siamo certi che la sfida che ci attende non sarà facile, le finanze pubbliche purtroppo non ci permettono di sognare in grande, ma siamo convinti che, lavorando con costanza e determinazione, potremmo in breve tempo riuscire a soddisfare la maggioranza delle esigenze che ogni giorno ci vengono rappresentate".



Da lunedì è partito anche L’Educamp Smart Coni, un campus multidisciplinare rivolto ai più piccoli per sperimentare diverse attività motorie con personale qualificato.

"Questo grazie al delegato Coni Augusto Franchetti Rosada che con la società Asd Spezia Sport ha realizzato il progetto. Il nostro sguardo, e in particolare quello del nostro sindaco Pierluigi Peracchini, guarda a una città viva, a una città in salute, a una città turistica che non può non passare attraverso lo sport", conclude Brogi.