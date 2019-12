Brindisi di Natale per l'Atletica Duferco

La Spezia - Festa di fine anno per l'Atletica Duferco sabato 14 dicembre per ritrovarsi e festeggiare la fine di un anno ricco di impegni e soddisfazioni, base ideale per il 2020 degli Assoluti ospitati alla Spezia organizzati proprio dalla società presieduta da Stefano Mei sotto la regia esperta di Norberto Capiferri.



Al brindisi organizzato come di consueto dalle 16 all’istituto Fossati di Bragarina saranno presenti gli oltre 250 tesserati, l’intero staff tecnico, i dirigenti e le famiglie. Quest’anno insieme ai rappresentanti di Comune, Provincia, Miur, Coni saranno presenti anche ospiti prestigiosi nell’ambiente dell’atletica leggera: la professoressa Ida Nicolini, vice presidente vicario della Fidal Nazionale, l’ingegner Mauro Nasciuti, presidente di Fidal Servizi (cui fa capo l’organizzazione infrastrutturale dei maggiori eventi atletici internazionali e nazionali in Italia) ed il dottor Maugeri in rappresentanza di Duferco Energia, da anni ormai sostenitore istituzionale e fondamentale per l’attività di Atletica Spezia.



Nel corso del pomeriggio sarà presentato l’annuario sociale giunto alla ventunesima pubblicazione e sarà proiettato un simpatico filmato creato da alcuni atleti della società con momenti particolari di una stagione particolarmente significativa. Significativa e importante ma non ceto, come si augurano i vertici della società spezzina, quanto quella che seguirà. “L’idea di guardare sempre avanti con fiducia ed equilibrate ambizioni – sottolinea il Ds Federico Leporati - senza accontentarsi troppo facilmente ed adagiarsi ha rappresentato il motivo fondamentale dell’opera di Atletica Spezia Duferco e di quanti ne condividono attività ed obiettivi”.