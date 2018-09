Brillano le stelle della Karate Don Bosco alla Turin cup. Argento per Elisa Sarti e Camilla Cavo

La Spezia - Termina con due prestigiosissime medaglie d’argento l’ottima gara di Elisa Sarti e Camilla Cavo, atlete di élite del panorama italiano.

La prima gara internazionale della nuova stagione sportiva, L’8*Open Internazionale Turin Cup, competizione di altissimo livello, si è svolta nello scorso fine settimana al Palaruffini di Torino.

Due finali perse di strettissima misura: Elisa all’ultimo secondo subisce una tecnica di pugno dalla forte francese Niccolo dopo una gara in cui ha messo in campo tutto il suo valore e la sua bravura, Camilla cede anche lei per una tecnica di pugno a sei secondi dalla fine all’atleta Giorgia Gargano del G.S. Carabinieri titolare della 50 kg della Nazionale Senior e detentrice di 15 titoli Italiani. Una grande Camilla che non si accontenta di un podio e conquista anche la medaglia di Bronzo negli Under21. Ottima prestazione delle due atlete del Karate don Bosco e buoni i 5° e 7°posti Di Giorgia Mauriello e Alessia Guidetti.

"Le nostre ragazze - commenta il maestro Pelizza - si sono presentate sul tatami, dopo un’estate di grandi appuntamenti trascorsa allenandosi e confrontandosi con il top del karate italiano e straniero per diventare sempre più competitive sia a livello nazionale che internazionale.Tutte e quattro le atlete si trovano già nelle prime 100 del Ranking Mondiale WKF ma l’obiettivo è quello di rientrare, nei prossimi dodici mesi , nella prime cinquanta".

Elisa,Giorgia,Camilla e Alessia scenderanno nuovamente sul tatami nel prossimo fine settimana a Rijeka, in Croazia,per l’Open Internazionale di Croazia e cercheranno di dare lustro alla società che, ormai da anni, con umiltà e tanto impegno da parte di atleti, tecnici, dirigenti e genitori scala le classifiche italiane e internazionali conquistando podi importanti.