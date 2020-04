Briefing Skype con i preparatori, così si aspetta la ripresa

La Spezia - Webcam accesa per il discorso motivazionale, qualche buon consiglio e per vedersi ancora una volta in volto. Inizianono così molte delle mattine dei giocatori dello Spezia, tenuti in "osservazione" dai preparatori Piero Campo e Simone Lorieri, per quanto riguarda quelli di movimento, e Catello Senatore per i portieri. Un mese abbondante di lockdown non sono facili da digerire per nessuno e tantomeno per un atleta professionista. In vista di un possibile ritorno agli allenamenti dai primi di maggio - ipotesi che nel resto d'Europa diventa man mano una certezza - anche il lavoro casalingo dovrebbe intensificarsi.

Lo Spezia Calcio ha fornito a suo tempo ognuno dei calciatori della prima squadra di una cyclette professionale prelevata dalle palestre del Ferdeghini e del comunale di Follo, in modo da permettere ad ognuno di mantenere un certo livello di forma. Si segnala una grande disciplina da parte di tutti, anche dei portieri che vengono catechizzati dal vulcanico Senatore. Se mai il campionato potesse ricominciare, la differenza la potrebbe fare anche il modo in cui ogni singolo ha vissuto questo periodo di clausura.