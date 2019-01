Brescia-Spezia anticipata alle 18 di domenica 27 gennaio

La Spezia - Non più partite connotate da profili di rischio alla sera. L'annuncio del ministro dell'interno Matteo Salvini pare già applicato allo Spezia, che domenica 27 gennaio non giocherà più in notturna allo stadio "Rigamonti" di Brescia. La partita è stata anticipata alle 18, l'annuncio è arrivato in questi minuti. Due giorni fa l'Osservatorio per le manifestazioni sportive l'aveva inserita tra le partite da tenere sott'occhio per l'ordine pubblico.