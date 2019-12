Breda: “Dovevamo portare dalla nostra qualche episodio”

La Spezia - “Lo Spezia è partito forte e noi abbiamo fatto fatica. Ma non hanno segnato in quel quarto d’ora e anzi dopo le occasioni ci sono state da ambo le parti. Dovevamo essere più incisivi contro una squadra che ha grandi valori, che stanno venendo fuori”. Così Roberto Breda, tecnico del Livorno che rimane ultimo in classifica. “Come intensità di gamba lo Spezia è tra le più dotate, non è sempre facile gestire quel tipo di ritmo. E’ vero che devi essere capace a portare qualche episodio dalla tua parte. Se pareggiavi subito, e le occasioni ci sono state, poteva andare diversamente. Il 2-0 è un grande gol, un tiro da quaranta metri come non si vede spesso”. Il Livorno segna poco. “Come sacrificio e impegno non posso dire niente ai ragazzi. Logico che la voglia deve andare pari con la vena realizzativa. Sennò il massimo che puoi ottenere è uno 0-0”.