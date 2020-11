Brava Cestistica, per Civitanova non c'è storia. Primo successo casalingo

La Spezia - CRÉDIT AGRICOLE LA SPEZIA - FE.BA. CIVITANOVA MARCHE 89-67

Parziali: 26-11, 48-36, 68-48



LA SPEZIA: Packovski 16, Templari 18, Hernandez 28, Moretti ne, Tosi 6, Mori 4, Della Margherita ne, Linguaglossa 8, Giuseppone 2, Guzzoni, Guerrieri ne, Sarni 7. All: Corsolini.



CIVITANOVA MARCHE: Rosellini 9, Paoletti 20, Angeloni 2, Bocola 8, Rimi 4, Trobbiani 8, Castellani 5, Bolognini 7, Binci 4, Pelliccetti. All: Dragonetto.



La Crédit Agricole riesce finalmente ad ottenere la prima vittoria casalinga: con Civitanova Marche, sconfitta 89-67, arriva una prova convincente da parte delle bianconere, trascinate da una sontuosa Hernandez, autrice di una notevole prestazione da 28 punti e 8 rimbalzi. Assieme a lei anche Templari (18 punti) e Packovski (16) in doppia cifra.

La Cestistica parte in tranquillità, poi infila il break di 22-0 che indirizza la partita (26-6), con Hernandez a quota 8 punti nel quarto. Rimi e Rosellini accorciano per Civitanova, prima di arrivare alla pausa sul 26-11 che chiude il periodo iniziale. La seconda frazione è più equilibrata, con le marchigiane che, piano piano, rosicchiano qualcosa alle spezzine. Nel finale del quarto la Crédit Agricole infila un 6-0 col trio Hernandez-Tosi-Packovski che rimanda le ospiti sul -19 (48-29), ma il Fe.Ba risponde con un 0-7 che manda le squadre all’intervallo lungo sul 48-36.

L'inizio della ripresa spaventa le bianconere, con Civitanova che si avvicina addirittura a -5 (49-44) con Rosellini e Paoletti. Stavolta però le ragazze di Coach Corsolini tirano fuori gli artigli e infilano un 15-2 che mette al sicuro la partita sul +20 (67-46). L'ultima frazione vede la Cestistica in pieno controllo della gara e il debutto in serie A2 per la giovanissima Martina Guzzoni. Al PalaMariotti finisce 87-66 per le bianconere, che salgono così a 8 punti in classifica. La prossima gara sarà tra due settimane, in quanto il match con Bolzano è stato rinviato a data da destinarsi per via delle restrizioni in vigore sul territorio bolzanino.