Braglia vuole la salvezza: "Ci manca ancora qualcosina"

La Spezia - Tre punti per la certezza di avere la salvezza in tasca. E' quanto manca al Cosenza per tirare un sospiro di sollievo e concludere una lunga rincorsa che ha portato i calabresi a conquistare un punto dopo l'altro fino a installarsi a centro classifica, dopo un inizio non facile. Lo sa anche Piero Braglia che ieri ha guidato i suoi al prezioso pareggi di Padova. "Siamo una squadra che ha dimostrato di avere cuore e attaccamento alla maglia - ha detto a fine partita - Quando stiamo bene e vogliamo fare una partita vera, siamo anche una squadra forte. Manteniamo la giusta attenzione perchè manca ancora qualcosa per la salvezza". Gli ha fatto eco l'uruguaiano Andres Schetino: " Dobbiamo raggiungere la salvezza al più presto. Speriamo di vincere nella prossima partita interna per chiudere il discorso".