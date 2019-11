Braglia: "Voglio vedere una reazione, Spezia squadra pericolosa in trasferta"

La Spezia - Teme lo Spezia formato trasferta, capace di vincere a Cittadella all'esordio, ripetersi a Pescara e gettare via tre punti d'oro praticamente già messi nel sacco, soltanto nel finale dello sciagurato pomeriggio dell'Arena Garibaldi. Piero Braglia alla vigilia dell’anticipo di serie B fra i lupi e gli aquilotti mette in guardia i suoi: "Lo Spezia quest'anno è una compagine che riesce a rendersi molto pericoloso fuori casa. Hanno individualità importanti, come Gudjohnsen, Bidaoui e altri ancora”. Il Cosenza, reduce dalla rifinitura mattutina sul manto erboso del San Vitino – “Delmorgine”, viene dalla sconfitta di Ascoli, dove Bruccini (lo spezzino è anche andato a segno) e compagni, hanno dilapidato il doppio vantaggio iniziale, subendo una rimonta culminat con il 3-2 di Scamacca a soli due minuti dal 90'. Roba da ammutolire pure un conduttore televisivo: "E' stato un viaggio mesto, quello di ritorno dalla trasferta. Voglio vedere la reazione del gruppo, dobbiamo affrontare l'impegno con intelligenza, cercando di vincerla nei 90'". Calabresi che hanno fatto i conti con i malumori dei tifosi: "Le contestazioni, se così si possono chiamare, sono state estremamente civili ed educate, i tifosi hanno chiesto impegno e attaccamento alla maglia. Una cosa normale quando le cose non vanno per il verso giusto". Sul fronte formazione il tecnico toscano rimane come è sua consuetudine assolutamente abbottonato: "Match troppo importante per stravolgere, ma ho parecchie soluzioni e deciderò nelle ultime ore".