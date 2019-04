Braglia-Spezia, la sfida infinita. Il tecnico maremmano e i tempi della Juve Stabia

La Spezia - Un paio di volte ci è andato vicino per davvero alla panchina dello Spezia ma alla fine non se ne fece niente. E Piero Braglia, il mago della serie C, finisce per sfidare ancora una volta gli aquilotti dopo averli battuti tre volte nei sei precedenti. Un pareggio e due successi liguri completano il lotto degli incroci iniziati nel lontano 1995-96 in serie C1 quando il suo Montevarchi non ebbe problemi a sbarazzarsi degli aquilotti. Due anni dopo in Coppa Italia serie C, il tecnico di Grosseto allenava la Carrarese: al "Dei Marmi" non si andò oltre lo 0-0. Più recenti gli ultimi precedenti: fra il 2012 e il 2014, ai tempi della Juve Stabia, Braglia battè gli aquilotti 2-1 e 3-2 nella prima stagione ma si arrese nella seconda quando lo Spezia passò in Campania per 2-1. A chiudere le statistiche lo 0-4 patito all'andata. Per Marino due i precedenti contro il Cosenza: una vittoria del mister dei liguri ed un pareggio.