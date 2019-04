Braglia: "Se non li facciamo giocare abbiamo buone possibilità di fare un risultato importante"

La Spezia - Malgrado in Calabria sembri già estate, è probabile che gli aquilotti non troveranno i 25 gradi odierni. Le previsioni meteo raccontano di un incerto lunedì di Pasquetta con pioggia in agguato e contestuale abbassamento delle temperature. Oggi nell'"Atene della Calabria" il cielo è terso e allenarsi costa fatica. Ieri al San Vitino – “Delmorgine”, Braglia ha impostato un lavoro lavoro specifico sulla tecnica di base e una partitella in famiglia a ranghi completi con tiri in porta a concludere, rimandando ad oggi, sabato, e domani, domenica di Pasqua, il lavoro tattico. Sedute che si svolgeranno a porte chiuse per preparare l'undici da opporre agli aquilotti di mister Marino. Appagatezza da risultato ormai acquisito? Conoscendo Braglia non c'è pericolo di distrazioni e le sue parole alla vigilia confermano la voglia di chiudere bene questa stagione da neopromossa in serie cadetta: "Se facciamo quello che sappiamo fare siamo un’ottima squadra: se si vince siamo tranquilli, se si pareggia quasi. Sono sicuro che servirà tanta determinazione per fare risultato. Adesso abbiamo una serie di partite importanti, se lunedì facciamo il nostro, dopo ci potremo divertire".



E' passato un intero girone, sono arrivate tante soddisfazioni e soprattutto i punti che servono a vivere bene la primavera. Ma Braglia lo ricorda bene lo 0-4 dell'andata: "Ricordo un grande primo tempo, poi nella ripresa non so cosa successe ma rimanemmo negli spogliatoi e lo Spezia vinse meritatamente. La difficoltà della prossima gara sta nel valore dell’avversario. Effettivamente in un paio di occasioni quest’anno ci è capitato di spegnerci. Se non li facciamo giocare abbiamo buone possibilità di fare un risultato importante. La formazione? Abbiamo avuto dei problemi nel reparto offensivo, ci sono stati degli infortuni, è giunta gente che non giocava da parecchio e sono convinto che, nelle giuste condizioni, potranno darci tantissimo. Bisogna essere contenti di questi ragazzi, bisogna stargli vicini e l’ambiente lo ha sempre fatto con grande entusiasmo".