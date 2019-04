Braglia-Marino, per ora è pari e patta. Il tecnico di Grosseto ha battuto lo Spezia tre volte

La Spezia - Quinto confronto tecnico tra i due allenatori, fra i più esperti del calcio professionistico. Da una parte il toscano di Grosseto Piero Braglia, uno dei maghi della serie C vinta e rivinta diverse volte alla guida delle squadre più disparate (è stato tecnico di Pisa e Lucchese, solo per citarne due), dall'altra il siciliano Pasquale Marino, una vita in serie A. Ad oggi il bilancio è pari: nei 4 precedenti, due i successi per parte e nessun pareggio. Nel 2003-04 in C1 il primo alla guida del Catanzaro, il secondo nel Foggia: 1-0 per i calabresi all'andata, che si ripetono anche al ritorno vicendo 3-1 allo Zaccheria. Dieci anni esatti più tardi Braglia guida la Juve Stabia, Marino il Pescara: non c'è storia, gli abruzzesi passano facile per 3-0 in Campania mentre è fresco di un girone l'ultimo precedente: al "Picco" i mariniani vincono 4-0.