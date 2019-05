Boxing class nelle scuole spezzine

La Spezia - Si è appena concluso con grande successo il 5° Progetto Educativo Scolastico presentato dalla Società BOXING-CLASS LA SPEZIA diretta dal Maestro Andrea Prassini, presso l'Istituto Tecnico Fossati - Da Passano di Bragarina. Infatti, dopo 4 precedenti Progetti sia di pugilato e sia di Kick-boxing conclusi presso Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Magra e successivamente al Fontana della Spezia, il Dirigente Scolastico, già Assessore allo Sport del Comune della Spezia Prof. Paolo Manfredini, collegialmente con i docenti di Scienze Motorie e Sportive, ha accolto positivamente il Progetto presentato dalla Società che ben da 18 anni consecutivamente svolge le attività del ring all'interno del Palasport della Spezia. Il progetto educativo scolastico presentato dal Direttore Sportivo Andrea Prassini si prefigge in particolare: a) Coordinazione motoria con semplici esercizi propedeutici per l’apprendimento delle discipline pugilato e kick-boxing con circuit-training (allenamenti a circuito) che favoriscano in primis l’equilibrio essenziale ed indispensabile durante gli spostamenti specifici della disciplina sportiva; b) Capacità di adattamento alle situazioni mutanti, prerogativa delle attività sportive così dette open-skill; c) Sviluppo della capacità mnemonica del giovane atleta, attraverso la ripetizione di tecniche di attacco e/o difesa, che si prefiggono lo scopo di fissare nel medesimo, concetti base di meccanizzazione. Quanto detto al fine di diminuire il tempo input/reazione tecnica; d) Presa di coscienza da parte del giovane atleta delle potenzialità del proprio corpo, al fine di apprendere l’importanza dell’incolumità altrui e propria, anche in considerazione delle competenze sociali quali autocontrollo e contenimento dell’aggressività. e) Apprendimento percettivo. Elaborare delle strategie percettive al fine di dedurre le intenzioni del compagno di allenamento, che gioca nel ruolo di sparrig-partner, derivanti dalle posture dello stesso, che preludono allo sviluppo delle azioni; f) Apprendimento decisionale. Praticare soluzioni diverse che si moltiplicano nel tempo e che devono essere frutto anche dell’iniziativa personale; g) Apprendimento effettorio. Miglioramento dell’esecuzione dei fondamentali; h) Introduzione e sviluppo rapidità. i) Tecnica e Tattica, le differenze. Introduzione ai concetti di tattica quale sviluppo di una strategia utile ai fini di porre in essere una buona tecnica. - Un Progetto Educativo Scolastico - commenta il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Manfredini - accolto di buon grado fin da subito in quanto ritengo che discipline come la kick-boxing, il pugilato o comunque Sport che prevedano uno stretto connubio tra contatto ed osservanza di rigidi regolamenti, creino negli atleti quella consapevolezza di potenzialità del proprio corpo, che li distanzi nettamente da quei "miti" di violenza gratuita che talvolta siamo abituati ad ascoltare. Ricordo - conclude il Prof. Manfredini - nel pugilato stesso, grandi "battaglie" sul ring tra Campioni del calibro di Nino Benvenuti e Emilie Griffith, match che sono stati in grado di tenere in piedi a notte fonda fino a 18 milioni di italiani incollati a guardare la tv (per coloro che allora l'avevano) o addirittura ad ascoltare la radiocronaca del mitico Paolo Valenti. Campioni che poi, dopo il confronto sul ring, hanno consacrato amicizie che difficilmente si riscontrano tra atleti che perseguono lo stesso obiettivo di gloria ed invece, proprio quella condivisione, li ha resi amici indissolubili, insegnando anche ai meno attenti, che non si può parlare di violenza tra chi si affronta con tecniche sotto l'attenta direzione di un arbitro che fa osservare delle rigide regole. -

Un grande ringraziamento per l'opportunità di poter insegnare le discipline del ring, viene rivolto dalla Dirigenza della Società Boxing-Class La Spezia, sia al Dirigente Prof. Paolo Manfredini e sia alle Professoresse Alessandra Borio, Clara Di Re, Ileana Piattoni, Maria Porcelluzzi e Lorena Bacci.



Le classi rappresentate nelle foto



Classe 1 O Turismo: Alexia Barrientos; Gabriele Bello; Sara Bertolini; Lucie Capecchi; Eva Ciocconi; Nada El Farissi; Mohammed El Hasnaoui; Yousef Elhelaly; Elisabetta Grossi; Rania Hammoude; Polanco Jimenez; Edoardo Lorenzini; Aurora Manfucci; Nicole Mejia Vicente; Cesare Motto; Giulia Mozzini; Dorisa Nokaj; Emanuele Penna; Mikela Perndrecaj; Dimitriy Plotnikov; Nieto Rodriguez; Irene Sarti; Alena Usai.



Classe 4 G Economico Rim: Hanane Ben Ettaleb; Marta Carniglia; Hagar El Hasnaoui; Martina Ferrari; Alice Fregosi; Elisa Fruttauro; Antonio Giuliano Carlo; Giuliana Pia Grandone; Martina Guelfi; Carmen Logiudice; Ilaria Maggiani; Gian Maria Guido Matteucci; Carolina Pratali; Mattia Rossi; Alice Silvestro; Fabio Stanciu; Domenico Zinno.



Classe 3Q Tecnologico Inf: Mattia Albani; Samuel Elia Albani; Samuele Albano; Marco Angeloni; Pietro Bellati; Edoardo Biavaso; Robert Andrei Catargiu; Lorenzo Colombo; Matteo Coppola; Leonardo Da Pozzo; Roger Alejandro Garcia Mendoza; Anna Graziano; Federico Grossi; Luca Manuguerra; Mirko Massotti; Francesco Melensi; Samuele Miglio; Leonardo Orietti Del Luca; Lorenzo Perini; Alessio Pigoni; Daniel Pluchino; Simone Scarnato; Riccardo Emanuele Schiavo; Micaela Tremonte; Andres Turi.



Classe 2 Q Tecnologico Inf: Alessio Adamo; Diego Arcuri; Luca Bartolucci; Sara Cacciamano; Francesco Carafa; Daniel Colombo; Valentino Conti; Mattia Frione; Giacomo Iacopini; Huy Anh Le Yucra; Thomas Lorenzini; Andrea Luciani; Emanuele Lutrelli; Filippo Maggiani; Manuel Mantani; Samuele Matana, Federico Micheletti; Alberto Munooz Jiminian est Arlin; Cristian Pennucci; Giuseppe Tobia Santo Pinto; Salvatore Plaitano; Sergio Princivalle; Denny Pucci; Davide Raffa; Elena Ratti; Mattia Rossi; Kevin Tognini; Jun Michele Zuccotti.



Classe 2 R Tecnologico Inf: Justin Andreani; Filippo Belviso; Filippo Cecchini; Tommaso Conti; Christian Corciulo; Fabio De Maria; Francesco Del Carria; Christian Di Maio; Andrea Duce; Abdelilah El Moune; Matteo Fontanelli; Simone Fregosi; Samuele Gastaldello; Matteo Ghirardini; Emanuele Gioia; Steven Lame; Luca Mambrini; Dennis Marchini; Christopher Luciano Mena Caceres; Matteo Morelli; Mattia Pallotti; Fabjola Rexhaj; Alessio Romeo; Luca Sassarini; Alessandro Vinchesi; Ali Zouhair;