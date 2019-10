Boxing Day, la settima edizione con oltre cinquanta match

La Spezia - Ancora un grande successo per la Palestra BOXING-CLASS LA SPEZIA diretta dal Maestro Andrea Prassini che ha organizzato il BOXING-DAY VII Trofeo Mercurio Medica Bartoli dr. Francesco, manifestazione di Sport da Combattimento targata come sempre FIGHT1, che ormai è diventata un punto di riferimento sia per le palestre locali e sia per le molte palestre provenienti da fuori provincia. Sono stati ben 54 i match che si sono disputati domenica scorsa presso il Centro Commerciale La Fabbrica di Santo Stefano di Magra (SP). Per la BOXING-CLASS LA SPEZIA, con all'angolo il Maestro Andrea Prassini, hanno combattuto Alexander Cozzani e Matteo Guercio. Lo spezzino Alexander Cozzani 21 anni 68 kg, nella disciplina kick-boxing, si è imposto contro Manuel Bella 36 anni 72 kg della palestra Dream Mma di Castelnuovo Magra (SP), in un bel match molto equilibrato, dove si sono notate doti tecniche per entrambi gli atleti che non si sono risparmiati. Sempre per la BOXING-CLASS LA SPEZIA lo spezzino Matteo Guercio 22 anni 64 kg anch'egli nella disciplina kick-boxing, ha vinto contro Francesco Gualco 19 anni 65 kg della palestra New Fighter Dertona di Tortona (AL). La giornata sportiva, iniziata alle ore 13:30 e terminata alle 18:30 è stata interamente presentata dallo showman Sandro Replay che ha saputo intrattenere al meglio il foltissimo pubblico ed incitando gli atleti a salire sul ring accompagnati dalla musica e dagli effetti della sempre presente New Generation Sound di Valentino Ciuffardi. Lo staff arbitrale FIGHT1 capitanato dal Commissario di Riunione Mauro Boido, era composto da Stefano Secci, Franco Calabrese, Nicholas Chiaramonti, Omar Venturini e Nicolò Bonati. La parte sanitaria è stata curata dalla Dott.ssa Erika Biassoli supportata dai militi della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Santo Stefano di Magra (SP). Durante la manifestazione il presentatore ha chiamato sul ring il "patron" della Giornata Sportiva, il Dott. Francesco Bartoli odontoiatra fondatore della Mercurio Medica, poliambulatorio medico con sede ad Aulla (MS) e che vanta un curriculum d'eccezione, infatti nel 2005 a soli 29 anni ha fondato la Mercurio Medica ed oggi a 43 anni il suo Studio conta oltre 5.000 pazienti che lo raggiungono da ogni parte d'Italia. - Come si è avvicinato al mondo degli Sport del Ring Dott. Bartoli - ha domandato il presentatore della Giornata Sportiva Sandro Replay - Ho conosciuto per caso il Maestro Andrea Prassini - ha risposto il Dott. Bartoli - che mi ha introdotto nell'ambiente facendomi conoscere la sua palestra alla Spezia e facendomi così apprezzare quello che è un mondo sportivo che non conoscevo, fatto di regole e di rispetto per i propri avversari sfatando così certi "miti" che invece vogliono associare sempre questi splendidi Sport alla violenza. Per come mi sto entusiasmando - conclude il Dott. Bartoli - posso già anticipare che questo sarà solo l'inizio perché è un mondo che mi appassiona sul serio e sarò felice ed onorato di poter, nel mio piccolo, contribuire in futuro per la realizzazione di nuove Giornate Sportive come questa. - Ovviamente il Dott. Bartoli è stato salutato con un fantastico applauso da tutto il pubblico presente e dagli atleti. Durante la manifestazione non sono mancate le splendide ring girl Kirsia, Maria e Carlotta che hanno saputo animare al meglio i tempi di recupero tra le riprese. L'organizzazione, composta dai Coach della Palestra Boxing-Class La Spezia (in ordine alfabetico) Andrea Prassini, Armando Bellotti, Francesco De Benedittis, Giuseppe Paparusso, Jenny Tamburini, Nicholas Chiaramonti, Paolo Bertoli.