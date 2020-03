Boxare da casa propria col maestro via Skype

La Spezia - La palestra Spezia Round Zero Gym ASD non si ferma nonostante il corona virus, il maestro Luca Riccardi, infatti, offre dal lunedì a venerdì lezioni tramite la piattaforma Skype aperte a tutti. Luca afferma infatti che in un momento di tale difficoltà é giusto passare un'ora insieme, anche se a distanza, per potersi svagare, per non perdere l’allenamento e per poter rivedersi anche se solo tramite uno schermo. Gli allenamenti, che iniziano alle 18.30 e si concludono alle 19.30, sono composti da un riscaldamento seguito da un allenamento a corpo libero ben praticabile in casa, svolto con varie metodologie che cambiano di volta in volta per mantenere un buon livello di fitness, lavorando anche sulla forza e la potenza. "Ma non è finita qui, perché dopo lo stretching alla fine dell’allenamento per prevenire gli infortuni, si esegue una parte tecnica e tattica riguardante il pugilato" - spiega Riccardi. La Round zero invita tutti ad unirsi agli allenamenti quotidiani su Skype cercando “Roundzerogym” e partecipando alle dirette, per passare un ora di benessere e spensieratezza.