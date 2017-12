Botti fa il bilancio: `Valdimagra Volley in crescita`

La Spezia - Natale e Capodanno sono sempre occasioni, oltre che per augurarsi i migliori tempi a venire, pure per guardarsi alle spalle e fare una specie di bilancio dell’anno che se ne va. Poi nello sport, diciamolo, la tendenza è quella di circoscrivere tale sorta di sintesi agli ultimi mesi…quelli cioè partiti con l’avvio della stagione sportiva in corso. E’ ciò che accade con Giuliano Botti, presidente di quel gruppo Valdimagra Volley Project attivo e impegnatissimo su tanti versanti, di pallavolo parlando.



Cominciamo con dalla prima squadra...

"In Serie C ligure maschile la Zephyr Trading è partita per fare bene e per adesso ci sta riuscendo, tant’è che è prima in classifica, poi da qui a vincere il campionato ci vuole per quanto senz’altro ci proveremo. Nel frattempo è importante che stiamo portando avanti l’inserimento dei vari giovani, da Podestà a Calcagnini, da Borrello a Sisti e Vescovi. Non scordiamoci comunque che con la Mulattieri Creations abbiamo pure una 1.a squadra femminile, allenata da Elia Botti (vice di mister Andrea Marselli sul fronte maschile) in Prima Divisione, con la quale stiamo impostando un nuovo progetto".



Panoramica persino più vasta nel Settore giovanile rossoblù, tra maschi e femmine, grandicelli e piccolini...

"Con l’ Under 18 maschile dell’ Abc, pure allenata da Marselli, ci giochiamo le finali regionali. Ma forse il complesso maggiormente al centro delle attenzioni da parte nostra è, in questo momento, l’ Under 16 femminile del duo tecnico Marselli-Martinelli, per certe prospettive in cui lascia sperare e per come costituisce il principale esperimento di collaborazione con quel Canaletto in procinto d’entrare nel gruppo valligiano; in cui s’affianca ad Abc Zephyr sul versante “uomini” e Lunigiana e appunto Santo Stefano su quello “donne”. E chissà che presto non faccia ingresso nel Valdimagra Group pure quel Colombiera con cui già collaboriamo. Tutto ciò senza nulla togliere all’ “U16” maschile di trainer Botti che nel suo girone è prima".



Per concludere?

"Siamo in attesa di vedere all’opera le Under 13 e 14 di coach Enrico Pala fra i maschi, intanto seguiamo le Under 12 e 13 di trainer Lino Scattina, ci troviamo magnificamente a collaborare col Centro Volley Spezia nel Minivolley. Per concludere, non dimentichiamo l’apertura che c’è stata di una nostra scuola-volley presso le scuole di Piazza Verdi alla Spezia: un’altra che s’aggiunge alle varie di cui abbiamo seminato la provincia spezzina".