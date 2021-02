Botta al piede per Saponara, in dubbio per la partita di Torino

La Spezia - Ha chiesto il cambio a causa di un piede malconcio Riccardo Saponara. Il fantasista dello Spezia ha riportato un trauma che sarà valutato nelle prossime ore e che non gli ha permesso di continuare la partita contro il Parma. Per lui poco meno di mezz’ora di gioco. In forte dubbio quindi in vista di Juventus-Spezia infrasettimanale.