Boscaglia: "Quell'occasione a due passi dalla porta..."

La Spezia - "Partita sporca, tattica e anche tosta. Il rammarico c'è perchè abbiamo avuto una grande, grandissima occasione a due passi dalla porta e Scuffet ha fatto una grandissima parata. Nei momenti importanti della partita quando siamo rimasti in 11 contro 10, non siamo stati lucidi. Abbiamo giocato sul lungo, invece dovevamo allargare il gioco e aggirarli. Questo non lo abbiamo fatto per lunghi tratti della parte in cui siamo stati in superiorità numerica. Quindi 0 - 0, prendiamoci il punto." - dichiara mister Roberto Boscaglia dopo il pareggio della sua Virtus Entella nel derby con lo Spezia Calcio - "Queste sono partite dalle quali può uscire tutto quanto. Anche in inferiorità numerica i loro avanti potevano essere pericolosi perchè noi stavamo spingendo tanto, quindi dovevamo stare anche molto attenti."



"Loro dopo l'espulsione hanno abbassato un po' di più il baricentro cercando di chiudere tutti gli spazi, ma noi qualcosa lo abbiamo trovato comunque. Certo questa palla lunga non andava bene anche perchè noi abbiamo attaccanti che a parte Manuel non fanno della fisicità la loro arma migliore. Dovevamo essere più lucidi, non abbiamo fatto benissimo però alla fine va bene lo stesso."



"Stasera siamo contenti, c'era una bella platea. Quindi quello che mi viene da dire è "c'è la gente quindi a Chiavari!" Siamo contenti dello stadio pieno, dell'atmosfera con la speranza che sia sempre così. Questa squadra sta facendo grandi cose e merita di essere supportata dai tifosi."