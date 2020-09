Borgate e Velocior insieme per 'Vogamare', immaginando una grande festa nel 2021

La Spezia - Nasce alla Spezia una scuola che unisce l’esperienza della voga a sedile mobile olimpico che caratterizza la società Canottieri Velocior, nata nel 1883, e quella più popolare, a sedile fisso, amatissima da tutta la nostra comunità, che caratterizza dal 1925 la competizione del Palio del Golfo. Canottieri Velocior 1883 e Comitato delle Borgate, rappresentate dai rispettivi presidenti, Domenico Rollo e Massimo Gianello, hanno infatti il piacere di annunciare la nascita di una collaborazione fondata sull’amore per il nostro mare e per la voga in tutte le sue declinazioni, da qui la denominazione Vogamare.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune della Spezia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure Orientale, ha l’obiettivo di valorizzare la disciplina sportiva che più contraddistingue la nostra provincia, avvicinando all’attività di canottaggio a sedile fisso e mobile il maggior numero di bambine e bambini, ragazze e ragazzi in età scolare.

Chi ha una età compresa tra i 10 ed i 16 anni può iscriversi ai corsi di preparazione alla canottaggio che si terranno a partire da questo mese presso la sede della Canottieri Velocior 1883, situata in largo Fiorillo, accanto al terminal crociere e alla Capitaneria di Porto.



"Il termine Vogamare - spiegano i sodalizi promotori - intende racchiudere in una parola l’amore per il nostro mare e quello per la voga, per il canottaggio a sedile fisso e mobile, per il Palio del Golfo, per i nostri pescatori e mitilicoltori che tutt’oggi utilizzano nella loro quotidianità il remo anche come utensile di lavoro". Gli allenatori sono ben undici: Riccardo Mazzoni, Paola Manea, Alessandra Bonamini, Giacomo Benetti, Giorgio Pintus, Vittorio Gallotti, Nicolò Marcellini, Riccardo Mazzoni, Roberto Corsini, Federico Marescotti, Roberto Calvi.

"Sullo sfondo di questa iniziativa - proseguono - si sta lavorando affinché ne prende corpo un’altra, rappresentata dalla creazione di un nuovo evento da tenersi a fine estate, presumibilmente a fine agosto 2021, che si caratterizzerà come una sorta di festa della voga e del nostro Golfo".

Per informazioni sui costi e le date dei corsi telefonare al numero: 0187-731725 tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19, oppure recarsi direttamente presso la segreteria della Società Canottieri.