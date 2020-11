Boloca il quasi aquilotto, Angelozzi lo porta con sé a Frosinone

La Spezia - Si era anche già allenato con i colori aquilotti per qualche tempo la scorsa estate. In maniera del tutto informale, un pantaloncino e una tuta, e in larga parte da solo. Eppure alla fine Daniel Boloca un calciatore dello Spezia non lo è mai diventato nonostante gli annunci. Scovato da Guido Angelozzi nei dilettanti piemontesi, al Fossano, alla fine il contratto con Via Melara che gli era stato prospettato non lo ha mai sottoscritto. Effetto chiaramente del cambio di direzione tecnica avvenuto a fine estate. E così l'uscente Angelozzi, fresco di nomina nel cda del Frosinone, negli scorsi giorni lo ha trasferito nel Lazio dove ha firmato un triennale.