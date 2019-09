Boccette, alla Lizza si impone l'Arci Valdellora

La Spezia - I migliori bocettisti del biliardo Provinciale specialità boccette,si sono dati convegno al Circolo Concordia della Lizza,che ha ospitato per due settimane la 1°prova provinciale a stafetta,organizzata dal Comitato UISP e voluta dagli appassionati giocatori del sodalizio sportivo per dare inizio all’anno agonistico 2019-2020

Grazie quindi allo zelo e la passione del suo presidente Bertoneri Fabrizio e di tutto lo staff dirigenziale,la manifestazione è perfettamente riuscita ed ha riscosso un notevole successo,a cui del resto hanno contribuito il virtuosismo e le tecniche dei partecipanti,che hanno dato vita ad incontri ad altissimo livello,suscitando entusiastiche ovazioni da parte del folto pubblico presente.

Ed eccoci alla cronaca finale:Martedì 24 Settembre alle ore 21:00 sotto la Direzione dell’arbitro Nazionale Stefano Cabano le due squadre vincitrici delle varie selezioni si presentano per il “rien ne va plus”i loro nomi sono:

C.S.B.Termo: Gianni Cozzani capitano Riccardo Torrini-Enrico Gardoni-Samuel Minardi- Yuri Mattiazzo

C.S.B.Valdellora:Elmo Carlo capitano-Franco Del Corso ,Fausto Vivoli,Franco Mazzi,G.Luca Galleni

Incontri indubbiamente catalizzati dalle emozioni dello scontro finale, che non sono stati all’altezza delle aspettative,viste le performance degli incontri precedenti,durante le quali ogni antagonista aveva avuto l’opportunità di mostrare le sue doti e i suoi colpi migliori,ma come si sa ogni incontro è storia a se.

La prima partita a coppie vedeva la vittoria della compagine del Valdellora Fausto Vivoli-Franco Mazzi per 72 a 48 contro la compagine del Termo Enrico Gardoni RiccardoTorrini,grande spolvero del giocatore Vivoli Fausto che a meta partita eseguiva un maggistrale calcio al pallino che gli procurava ben 18 punti

Con tale punteggio entravano in scena i due singolaristi Samuel Minardi contro Franco Del Corso,il Minardi grandissimo antagonista capace di ricucire ogni distanza,si ritrova davanti un grande sarto che con colpi di ago e filo saliva in cattedra vanificando cosi ogni tentativo del bravo avversario .Sul punteggio di 147 Valdellora a 97 Termo entravano sul campo di gioco le ultime due coppie Gianni Cozzani-Yuri Mattiazzo contro Elmo Carlo-Galleni G.Luca,Partita che sembrava scorrere sui binari della vittoria,ma a mettere il bastone sulle ruote ci pensavano i giocatori dell' Arci Termo Gianni Cozzzani e Yuri Mattiazzo (stella della serata) che con colpi sapienti e maggistrali si portavano a 6 punti dal ricongiungimento che non avvveniva e lasciava la vittoria .con merito al sodalizzio sportivo Arci Valdellora con la felicità dei propri beniamini punteggio finale 210 a 179 .

La premiazione officiata dal Presidente del Circolo Arci Concordia Fabrizio Bertoneri coaudivato dal bravo Stefano Cabano ha avuto,come sempre,una calorosa manifestazione di simpatia dal pubblico presente,numeroso e competente ed appassionato che ha attributato un grosso appluuso ai vinti e ai vincitori

Buon segno.La famiglia biliardistica conta,come si vede,tanti amici,al di là delle barriere di tifo e di campanilismo ciò ha decretato il successo di questa festa sportiva,che a nome del Presidente ,abbia a crescere nelle prossime occasioni.

Classifica finale:

1°class. ARCI VALDELLORA Vivoli Fausto-Franco Mazzi-Franco Del corso-Carlo Elmo-G.Luca Galleni

2°class. ARCI TERMO Torrini Riccardo-Gardoni Enrico-Samuel minardi-Gianni Cozzani-Mattiazzo Iurj

3°class. S.S.JOLLY BAR-ARCI TERMO