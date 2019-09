Bjelica ospita l'Atalanta, al ritorno anche gli spezzini a San Siro

La Spezia - E' Nenad Bjelica ad ospitare lo storico debutto dell'Atalanta in Champions League. Mercoledì sera alle 21 i campioni di Croazia affrontano i nerazzurri di Gian Piero Gasperini per il primo turno del girone C in una partita attesissima soprattutto a Bergamo. Ci saranno gli ex aquilotti Situm e Orsic per parte croata, oltre al tecnico di Osijek che rimane uno dei più amati degli ultimi decenni tra quelli passati dalla panchina aquilotta. Tanto che per la partita di ritorno, che si terrà a San Siro il 26 novembre prossimo, un gruppo di tifosi dello Spezia sta già organizzando la trasferta per andare a seguire Bjelica in Champions a due passi da casa.