Biliardo a coppie, Ghetta e Malerba vincono di fronte a una Pianta gremita

La Spezia - Si è svolta alla Spezia sabato e domenica la prova unica del campionato regionale a coppie di biliardo specialità boccette organizzata dalla Uisp La Spezia e Valdimagra e dalla Uisp Genova.

Molto alta la partecipazione con 80 coppie divise in 10 settori che si sono sfidate nei vari locali della nostra provincia sabato e domenica mattina.

Non sono mancate le sorprese, come ormai di abitudine nelle gare di biliardo.

"Sicuramente la sorpresa più grande è stata quella di vedere tra le 10 coppie finaliste, che si sono sfidate al Circolo Arci La Pianta domenica pomeriggio dirette dal nostro arbitro Stefano Cabano, Franco Fanan classe 1936 insieme a Walter Bucchioni del bar Jolly che hanno vinto un settore veramente difficile. Grandi compimenti ed applausi a loro!", commentano dall'Uisp.



Altra sorpresa è stato il terzo posto conquistato con pieno merito dalla coppia dell'Arci Campetto Tiziano Tognetti- Cristiano Stefanelli che hanno veramente disputato un grandissimo torneo. Le due semifinali hanno visto le coppie genovesi Piras-Fabbricotti prevalere sulla coppia spezzina del Bar Jolly B composta da Angelo Eletto e Giovanni Amato e Ghetta-Malerba superare l'altra coppia spezzina dell'Arci Il Campetto B composta da Cristiano Stefanelli e Tiziano Tognetti.

Una finale quindi tutta genovese che ha appassionato il foltissimo pubblico accorso in massa alla Pianta e che ha decretato campioni regionali a coppie Ghetta Paolo degli Amici Certosa e Daniele Malerba del Circolo Santa Zita.

Applausi durante la premiazione a tutti i partecipanti, al Circolo Arci La Pianta per aver ospitato le finali della manifestazione, al comitato Uisp La Spezia e Valdimagra, in special modo a Christian Orlandi, per aver organizzato alla grande la gara.