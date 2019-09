Biliardo Uisp, nuova stagione ai nastri di partenza

La Spezia - Inizia la stagione Uisp La Spezia e Valdimagra 2019-2020 del biliardo specialità boccette con la disputa della prima giornata di campionato delle serie A, B e C.

Anche quest’anno si registra una partecipazione molto folta: ben 47 squadre iscritte daranno vita a tre campionati, serie A, B, e C che si sfideranno in trenta giornate di campionato dal mese di settembre al mese di maggio 2020.

In serie A sarà caccia aperta all'Abs Regina di Cuori di Sarzana, (vedi foto allegata) campione provinciale in carica, con Arci Termo, Arci La Pianta, Arci Valdellora e bar Jolly in prima linea.



Il Comitato La lega biliardo spezzina, è riuscita ad allestire anche una stagione molto densa di tornei, ben otto prove di campionato provinciale singolo e a coppie, una gara di staffetta a squadre che inizierà la settimana prossima organizzata dal Circolo Arci La Lizza e una gara organizzata dal Bar Jolly in collaborazione con l'Associazione Tive6 che si svolgerà nel periodo natalizio.



Quest'Associazione, nata in memoria di Matteo Tivegna, dipendente Enel prematuramente scomparso, è riuscita a donare in collaborazione con diversi enti ed istituzioni locali tra cui la Uisp La Spezia e Valdimagra, diversi defibrillatori in diverse scuole della nostra provincia e due visualizzatori per vene ai Pronto Soccorso degli ospedali di La Spezia e Sarzana.



Il Comitato Uisp La Spezia e Valdimagra sezione biliardo è fiero di aver contribuito, grazie alla collaborazione dei suoi tesserati, alla riuscita di queste manifestazioni e si augura che la partecipazione sia sempre più numerosa.