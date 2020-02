Biliardo Uisp, i risultati della quarta giornata del campionato provinciale

La Spezia - Campionato provinciale di biliardo Uisp, ecco i risultati della 4a giornata di ritorno, e classifiche conseguenti.



SERIE A



4^ Giornata Ritorno

ARCI LA PIANTA A - IL CAMPETTO A 3 - 1

BAR BONAMINI A - ARCI VALGRAVEGLIA A 3 - 1

BAR CENTRALE A - ARCI CONCORDIA LA LIZZA A 2 - 2

IL CAMPETTO B - GORIZIANA CLUB 4 - 0

ARCI VALDELLORA A - ABS SARZANA A 2 - 2

ABS SARZANA B - ARCI VALDELLORA B 3 - 1

ARCI TERMO B - ARCI RICCO' A 3 - 1

ASD JOLLY B - ARCI TERMO 3 - 1



5^ Giornata Ritorno - Venerdì 7 Febbraio 2020

IL CAMPETTO A - ARCI VALGRAVEGLIA A

ARCI LA PIANTA A - BAR CENTRALE A

GORIZIANA CLUB - BAR BONAMINI A

ARCI CONCORDIA LA LIZZA A - ARCI VALDELLORA A

ARCI VALDELLORA B - IL CAMPETTO B

ABS SARZANA A - ARCI TERMO B

ARCI TERMO A - ABS SARZANA B

ARCI RICCO' A - ASD JOLLY B



ARCI TERMO B 56

ABS SARZANA A 52

ARCI LA PIANTA A 52

ARCI VALDELLORA A 49

ARCI TERMO A 41

ABS SARZANA B 39

ASD JOLLY B 38

BAR BONAMINI A 38

ARCI VALGRAVEGLIA A 35

ARCI RICCO' A 35

ARCI VALDELLORA B 34

IL CAMPETTO B 33

ARCI CONCORDIA LA LIZZA A 32

BAR CENTRALE A 29

GORIZIANA CLUB 27

IL CAMPETTO A 18



SERIE B



4^ Giornata Ritorno

ARCI TERMO C - ARCI RICCO' B 4 - 0

ARCI LA PIANTA B - BAR BONAMINI B 3 - 1

ASD JOLLY A - BAR CENTRALE B 2 - 2

ARCI S. STEFANO MAGRA A - ARCI CONCORDIA LA LIZZA C 4 - 0

ABS SARZANA C - ARCI PITELLI 3 - 1

ARCI CONCORDIA LA LIZZA D - BAR O'SCAINETO 2 - 2

FOLLO BILIARDO A - LA PIAZZETTA A 3 - 1

ha riposato: ARCI CONCORDIA LA LIZZA B



5^ Giornata Ritorno - Giovedì 6 Febbraio 2020

ARCI RICCO' B - BAR O'SCAINETO

ARCI TERMO C - ARCI LA PIANTA B

BAR BONAMINI B - ARCI S. STEFANO MAGRA A

ARCI CONCORDIA LA LIZZA C - ABS SARZANA C

LA PIAZZETTA A - ARCI CONCORDIA LA LIZZA B

ARCI PITELLI - FOLLO BILIARDO A

5^ Giornata Ritorno - Venerdì 7 Febbraio 2020

BAR CENTRALE B - ARCI CONCORDIA LA LIZZA D

riposa: ASD JOLLY A



BAR CENTRALE B 45

ARCI TERMO C 43

ABS SARZANA C 40

ARCI PITELLI 39

BAR BONAMINI B 37

ARCI LA PIANTA B 37

LA PIAZZETTA A 36

ASD JOLLY A 36

BAR O'SCAINETO 35

FOLLO BILIARDO ASD A 33

ARCI S. STEFANO MAGRA A 33

ARCI CONCORDIA LA LIZZA D 32

ARCI CONCORDIA LA LIZZA B 30

ARCI RICCO' B 29

ARCI CONCORDIA LA LIZZA C 27



SERIE C



4^ Giornata Ritorno

BAR BONAMINI C - ARCI TERMO D 1 - 3

BAR CENTRALE C - ENDAS FABIANO 3 - 1

ARCI RICCO' C - ARCI LA PIANTA C 4 - 0

ARCI VALDELLORA C - FOLLO BILIARDO C 4 - 0

FOLLO BILIARDO B - ARCI S. STEFANO MAGRA B 2 - 2

LA PIAZZETTA B - TEAM MAXIM B 2 - 2

TEAM MAXIM A - IL CAMPETTO C 3 - 1

ha riposato: ASD JOLLY C



5^ Giornata Ritorno - Giovedì 6 Febbraio 2020

ASD JOLLY C - ARCI TERMO D

ARCI LA PIANTA C - BAR BONAMINI C

ENDAS FABIANO - ARCI VALDELLORA C

ARCI S. STEFANO MAGRA B - ARCI RICCO' C

FOLLO BILIARDO C - LA PIAZZETTA B

IL CAMPETTO C - FOLLO BILIARDO B

TEAM MAXIM B - TEAM MAXIM A

riposa: BAR CENTRALE C



ARCI VALDELLORA C 56

BAR CENTRALE C 50

FOLLO BILIARDO ASD B 46

ARCI RICCO' C 45

BAR BONAMINI C 43

TEAM MAXIM A 42

ASD ENDAS FABIANO 41

ARCI S. STEFANO MAGRA B 39

ASD JOLLY C 38

TEAM MAXIM B 38

ARCI TERMO D 35

LA PIAZZETTA B 32

IL CAMPETTO C 31

FOLLO BILIARDO ASD C 26

ARCI LA PIANTA C 20

ARCI VALGRAVEGLIA B 10