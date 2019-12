Biliardo Uisp al giro di boa

La Spezia - Andata anche la 15ma giornata del campionato provinciale Uisp di biliardo, giornata con la quale si è concluso il girone di andata. Il campionato riprenderà dopo le festività natalizie con la prima giornata di ritorno, prevista il 10 gennaio 2020. Risultati e classifiche della 15ma:



Serie A



15^ Giornata Andata

ABS SARZANA A - IL CAMPETTO A 4 - 0

IL CAMPETTO B - ABS SARZANA B 3 - 1

ARCI RICCO' A - ARCI CONCORDIA LA LIZZA A 3 - 1

BAR BONAMINI A - ASD JOLLY B 1 - 3

ARCI TERMO A - ARCI LA PIANTA A 1 - 3

ARCI VALGRAVEGLIA A - ARCI TERMO B 2 - 2

ARCI VALDELLORA B - BAR CENTRALE A 3 - 1

GORIZIANA CLUB - ARCI VALDELLORA A 0 - 4



1^ Giornata Ritorno - Venerdì 10 Gennaio 2020

IL CAMPETTO A - IL CAMPETTO B

ABS SARZANA A - ARCI CONCORDIA LA LIZZA A

BAR BONAMINI A - ABS SARZANA B

ARCI RICCO' A - ARCI LA PIANTA A

ARCI VALGRAVEGLIA A - ASD JOLLY B

ARCI TERMO A - BAR CENTRALE A

GORIZIANA CLUB - ARCI TERMO B

ARCI VALDELLORA B - ARCI VALDELLORA A



ABS SARZANA A 44

ARCI TERMO B 42

ARCI LA PIANTA A 41

ARCI VALDELLORA A 40

ARCI TERMO A 34

ARCI VALGRAVEGLIA A 30

ARCI RICCO' A 29

ASD JOLLY B 29

ARCI VALDELLORA B 28

ABS SARZANA B 27

BAR BONAMINI A 26

GORIZIANA CLUB 25

BAR CENTRALE A 25

ARCI CONCORDIA LA LIZZA A 23

IL CAMPETTO B 23

IL CAMPETTO A 14



Serie B



15^ Giornata Andata

ARCI CONCORDIA LA LIZZA C - ARCI RICCO' B 3 - 1

ASD JOLLY A - ARCI CONCORDIA LA LIZZA B 3 - 1

ARCI PITELLI - BAR BONAMINI B 3 - 1

LA PIAZZETTA A - ARCI TERMO C 2 - 2

BAR O'SCAINETO - ABS SARZANA C 4 - 0

ARCI CONCORDIA LA LIZZA D - FOLLO BILIARDO A 3 - 1

BAR CENTRALE B - ARCI S. STEFANO MAGRA A 2 - 2

ha riposato: ARCI LA PIANTA B

1^ Giornata Ritorno - Giovedì 9 Gennaio 2020

ARCI RICCO' B - ASD JOLLY A

ARCI CONCORDIA LA LIZZA C - BAR BONAMINI B

ARCI PITELLI - ARCI TERMO C

BAR O' SCAINETO - FOLLO BILIARDO A

LA PIAZZETTA A - ARCI LA PIANTA B



1^ Giornata Ritorno - Venerdì 10 Gennaio 2020

BAR CENTRALE B - ABS SARZANA C

ARCI CONCORDIA LA LIZZA D - ARCI CONCORDIA LA LIZZA B

riposo: ARCI S. STEFANO MAGRA A



ABS SARZANA C 34

BAR CENTRALE B 34

ARCI LA PIANTA B 32

ARCI PITELLI 32

ARCI TERMO C 31

BAR O'SCAINETO 29

LA PIAZZETTA A 28

ASD JOLLY A 28

BAR BONAMINI B 27

ARCI CONCORDIA LA LIZZA D 27

FOLLO BILIARDO ASD A 26

ARCI S. STEFANO MAGRA A 25

ARCI RICCO' B 24

ARCI CONCORDIA LA LIZZA B 22

ARCI CONCORDIA LA LIZZA C 21



Serie C



15^ Giornata Andata

FOLLO BILIARDO C - ASD JOLLY C 2 - 2

ARCI RICCO' C - FOLLO BILIARDO B 3 - 1

BAR MAXIM B - ASD ENDAS FABIANO 1 - 3

BAR BONAMINI C - BAR MAXIM A 2 - 2

IL CAMPETTO C - ARCI VALGRAVEGLIA B 4 - 0

ARCI TERMO D - LA PIAZZETTA B 2 - 2

ARCI S. STEFANO MAGRA B - BAR CENTRALE C 0 - 4

ARCI LA PIANTA C - ARCI VALDELLORA C 2 - 2



1^ Giornata Ritorno - Giovedì 9 Gennaio 2020

ASD JOLLY C - ARCI RICCO' C

FOLLO BILIARDO C - ENDAS FABIANO

BAR BONAMINI C - FOLLO BILIARDO B

BAR MAXIM B - ARCI VALGRAVEGLIA B

ARCI TERMO D - BAR MAXIM A

IL CAMPETTO C - BAR CENTRALE C

ARCI LA PIANTA C - LA PIAZZETTA B

ARCI S. STEFANO MAGRA B - ARCI VALDELLORA C



ARCI VALDELLORA C 45

BAR CENTRALE C 39

FOLLO BILIARDO ASD B 38

BAR BONAMINI C 35

ARCI RICCO' C 35

ASD ENDAS FABIANO 35

ARCI S. STEFANO MAGRA B 32

TEAM MAXIM B 32

ASD JOLLY C 32

TEAM MAXIM A 31

ARCI TERMO D 28

IL CAMPETTO C 26

FOLLO BILIARDO ASD C 24

LA PIAZZETTA B 23

ARCI LA PIANTA C 15

ARCI VALGRAVEGLIA B 10