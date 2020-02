La Spezia - Andata in porto la settima giornata del campionato provinciale Uisp di biliardo.



SERIE A



7^ Giornata Ritorno

IL CAMPETTO A - GORIZIANA CLUB 3 - 1

BAR CENTRALE A - ARCI VALDELLORA A 1 - 3

ARCI VALDELLORA B - ARCI VALGRAVEGLIA A 2 - 2

ARCI LA PIANTA A - ARCI TERMO B 1 - 3

ARCI TERMO A - BAR BONAMINI A 4 - 0

ARCI CONCORDIA LA LIZZA A - ASD JOLLY B 4 - 0

ARCI RICCO' A - IL CAMPETTO B 3 - 1

ABS SARZANA A - ABS SARZANA B 3 - 1



ARCI TERMO B 65

ARCI LA PIANTA A 59

ABS SARZANA A 57

ARCI VALDELLORA A 56

ARCI TERMO A 49

ASD JOLLY B 45

ABS SARZANA B 42

ARCI VALGRAVEGLIA A 42

ARCI VALDELLORA B 42

ARCI RICCO' A 41

BAR BONAMINI A 39

IL CAMPETTO B 39

ARCI CONCORDIA LA LIZZA A 38

BAR CENTRALE A 33

GORIZIANA CLUB 33

IL CAMPETTO A 24



SERIE B



7^ Giornata Ritorno

ARCI RICCO' B - BAR CENTRALE B 2 - 2

ARCI LA PIANTA B - ARCI S. STEFANO MAGRA A 1 - 3

ARCI TERMO C - ABS SARZANA C 1 - 3

LA PIAZZETTA A - ARCI CONCORDIA LA LIZZA D 4 - 0

BAR BONAMINI B - FOLLO BILIARDO A 3 - 1

ARCI PITELLI - ASD JOLLY A 3 - 1

ARCI CONCORDIA LA LIZZA C - ARCI CONCORDIA LA LIZZA B 3 - 1

ha riposato: BAR O'SCAINETO



BAR CENTRALE B 51

ARCI TERMO C 50

ABS SARZANA C 48

ARCI PITELLI 47

LA PIAZZETTA A 43

BAR BONAMINI B 42

ARCI LA PIANTA B 40

ASD JOLLY A 40

BAR O'SCAINETO 39

ARCI S. STEFANO MAGRA A 39

FOLLO BILIARDO ASD A 37

ARCI RICCO' B 36

ARCI CONCORDIA LA LIZZA B 35

ARCI CONCORDIA LA LIZZA C 35

ARCI CONCORDIA LA LIZZA D 34



SERIE C



7^ Giornata Ritorno

ASD JOLLY C - ARCI LA PIANTA C 2 - 2

BAR CENTRALE C - ARCI VALDELLORA C 1 - 3

ARCI S. STEFANO MAGRA B - ARCI TERMO D 1 - 3

IL CAMPETTO C - BAR BONAMINI C 3 - 1

ENDAS FABIANO - BAR MAXIM A 4 - 0

BAR MAXIM B - ARCI RICCO' C 4 - 0

FOLLO BILIARDO C - FOLLO BILIARDO B 2 - 2

ha riposato: LA PIAZZETTA B



ARCI VALDELLORA C 61

BAR CENTRALE C 55

FOLLO BILIARDO ASD B 54

ARCI RICCO' C 50

ASD ENDAS FABIANO 49

BAR BONAMINI C 48

TEAM MAXIM A 47

ARCI S. STEFANO MAGRA B 45

TEAM MAXIM B 45

ASD JOLLY C 43

ARCI TERMO D 42

IL CAMPETTO C 37

LA PIAZZETTA B 35

FOLLO BILIARDO ASD C 31

ARCI LA PIANTA C 24

ARCI VALGRAVEGLIA B - RITIRATO



In ottemperanza all’ordinanza emessa dalla Regione Liguria tutte le attività organizzate

dalla Uisp La Spezia e Valdimagra saranno sospese fino al giorno 1° marzo 2020.