Biliardo, Gianmaria Corsini nuovo campione amatori

La Spezia - E' andata in scena ieri la prima delle 6 serate in cui il PalaSport Mariotti ospiterà le fasi finali del biliardo spezzino. Ad inaugurare queste due settimane di boccette è stata la gara provinciale singolo amatori, dove le 4 migliori giovani promesse del movimento si sono date battaglia per aggiudicarsi l'ambito premio, che l'anno scorso fu vinto da Salvatore Migliore. La finale ha visto protagonisti due giocatori dell'ARCI Valdellora, Giacomo Benvenuto (in foto a sinistra) e Gianmaria Corsini (a destra, in maglia verde), che hanno avuto rispettivamente la meglio su Lorenzo Guastini del Bar Centrale di Romito e di Giacomo Ternelli del Bar Regina di cuori di Sarzana.



Tra i due a trionfare è stato Gianmaria Corsini, che si è detto “molto contento per la vittoria e per aver coronato un bellissimo anno in cui sono cresciuto molto, grazie all’appoggio dei miei compagni e delle persone che frequentano il circolo. Inoltre sono molto contento di essermi battuto contro un mio compagno di squadra nonché un grande amico e vorrei fare i complimenti anche a lui per il grandissimo anno svolto da lui e dalla sua squadra di Serie B. Come del resto voglio anche complimentarmi con il mio primo sfidante, Ternelli, che ha disputato una bella partita. Infine – conclude Corsini – voglio fare un grosso in bocca al lupo alle due squadre di Valdellora che saranno protagoniste nei prossimi giorni al palazzetto, sperando che l’anno si possa concludere nel migliore dei modi”.