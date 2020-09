Bigon su Santander: "Una garanzia. Supryaga rimane un obiettivo"

La Spezia - "La Dinamo ha una nostra proposta da un mese e stanno ragionando in merito. Stiamo parlando di un ragazzo del 2000 che ha fatto un anno di calcio in prima squadra, che rientrerebbe nel progetto del Bologna. Un ragazzo di prospettiva dunque, non un calciatore affermato". Così Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, in merito alla caccia all'ucraino Supryaga. "Vorremmo investire su questo giovane, ma non possiamo dargli un valore economico fuori scala. Se non arriva questo calciatore, chiaro che trovare un profilo come quello non è semplice. Federico Santander, che ha sempre mantenuto un profilo da grande professionista da ragazzo eccezionale qual è, ha dato il suo contributo. Per noi è una garanzia. Il mister ha le sue frecce da utilizzare e deciderà chi o come utilizzare". Il tecnico però è sembrato aprire alla cessione. "Io parlo con Mihajlovic da tre anni. Quando è stato bene, ha sempre fatto giocare Santander o lo ha fatto entrare. Lo ritiene utile alla squadra".