Biglietti per Entella-Spezia in vendita fino a Natale

La Spezia - E' già scattata la prevendita per l'ultima esterna del 2019 dello Spezia che giovedì 26 dicembre alle 21.00 sarà di scena al "Comunale" di Chiavari. La trasferta in casa dell'Entella è la più vicina della stagione e visto anche il giorno di festa è facile prevedere che il settore ospiti andrà esaurito o quasi entro la fine della prevendita fissata per le 19 del 25 dicembre. I biglietti sono in vendita al presso di undici euro e cinquanta e i bambini sino a 6 anni avranno l'ingresso gratuito con biglietto omaggio da richiedere alla società Virtus Entella tramite mail all’indirizzo accrediti@entella.it.

Il giorno della partita non potranno essere acquistati biglietti di settore Ospiti; i tifosi ospiti potranno acquistare biglietti in tutti gli altri settori dello stadio, se ancora disponibili. I biglietti potranno essere acquistati senza Fidelity card.



Di seguito i punti vendita autorizzati nella provincia spezzina:

Chiappini Marina, via Provinciale 566 – Arcola

Agenzia Tiziana 2007, via Nazionale 125 – Aulla

Bar La Lory, via Buonviaggio 56 – La Spezia

Bar Tabaccheria Ghezzi Paola, corso Cavour 392 – La Spezia

Edicola Fratelli Venti, via san Cipriano angolo via Veneto – La Spezia

Esso Gaia, viale Italia 563 – La Spezia

Foto Meriggioli, corso Cavour 35 – La Spezia

Infotech, via Nino Bixio 24-26 – La Spezia

Silvia viaggi, via Sarzana 18 – La Spezia

Tabaccheria del Golfo, viale S. Bartolomeo 351 – La Spezia

Bar Tabacchi Corsi, piazza Serravalle 13 – Ortonovo