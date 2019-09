Bidaoui torna in gruppo, può essere pronto per Udine

La Spezia - Al centro sportivo di Follo si fatica con il neo-arrivato Antonino Ragusa. Ieri è stato tempo di circuiti dedicati alla forza, con il gruppo messo sotto dai preparatori atletici Lorieri e Campo, prima di riprendere la via del rettangolo verde, dove mister Italiano ha impostato alcune partitelle a tema, prima di dare vita ad un'intenso torneo finale. Buone notizie dall'infermeria, con Soufiane Bidaoui tornato a lavorare con il gruppo, svolgendo la primissima parte della seduta con il resto dei compagni, prima di proseguire nella tabella personale per il reinserimento a tempo pieno nei ranghi aquilotti.

Per domani è in programma una nuova seduta di allenamento, con fischio d'inizio fissato per le 16:30, mentre alle 20:45, gli uomini di Vincenzo Italiano incontreranno il pubblico aquilotto in Piazza Europa per la presentazione ufficiale della rosa 2019/2020.