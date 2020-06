La Spezia - Ulteriore tegola sulle ali per Vincenzo Italiano. Dopo le rinunce a Di Gaudio e Federico Ricci, si aggiunge quella a Soufiane Bidaoui. Il belga si sveglia indisposto proprio nel giorno della partita contro il Pisa e, nonostante convocato, non va neanche in panchina. Si tenterà di recuperarlo per la trasferta di venerdì sera a Frosinone.