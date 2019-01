Bidaoui scampoli di serie A, Da Cruz spacca subito la rete

Molto bene le mezzali Mora e Bartolomei, un marcatissimo Okereke sforna un assist.

La Spezia - Lamanna 6 - Non può vedere il tiro di Domizzi che lo batte sul primo palo, però timido nel lasciare l’area piccola quando potrebbe evitare qualche rincorsa a ritroso ai difensori.



Vignali 6,5 - Gli tocca marcare il guizzante Di Mariano, cosa che fa con bravura. Meno preciso nel mettere i palloni in area.



Terzi 6,5 - E’ uno spettacolo vederlo chiudere ogni pallone che viaggia verso l’area. Oggi per la verità pochissimi, sono più quelli che prova a lanciare lui dalla trequarti.



Capradossi 6,5 - Ha dalla sua anche la tecnica che gli permette di mettere giù molti palloni. Unico colpitore di testa o quasi, i cross da calcio d’angolo però non arrivano alla sua fronte.



Augello 6,5 - Regala un esordio da dimenticare a Rossi che non vede mai palla, poi nel finale è uno degli ultimi a smettere di tambureggiare sulla fascia forte dello Spezia.



Bartolomei 7 - E’ in uno stato di forma strepitoso e gli riesce praticamente tutto, non c’è spazio però per fargli liberare quel destro che poteva scardinare quel bunker (dal 45’st+4 Crimi sv)



Ricci 6,5 - Perde un paio di palloni sanguinosi, meno preciso del solito anche a causa della marcatura di Zennaro. Però alla lunga esce la sua qualità.



Mora 7 - La chioma si tende ed ecco l’ennesima partenza dello Spezia, con Bidaoui che aspetta il pallone largo e Augello che arriva al galoppo: un passo di cavalleria che rompe il fronte avversario.



Gyasi 6 - Rispetto a un girone fa si apprezza tutta la sicurezza che ha acquisito con una prestazione non devastante ma solidale di grande sacrificio (16’st Da Cruz 7 - Quattro minuti quattro per scaricare il Picco dei cattivi pensieri)



Okereke 6,5 - Un Venezia che più chiuso non si può gli lascia poco spazio, in quel poco lui ci piazza un assist per Da Cruz e non è poco.



Bidaoui 7 - Una tempesta sull’accampamento veneziano: un palo, una traversa, decine di avversari inceneriti. Manca solo il gol, il resto è roba di serie A (34’st Pierini 6 - Ci mette carica, non altrettanta ispirazione)



All. Pasquale Marino 7 - Tutti dietro la palla, con terzini bloccati e una mediana che non osa quasi mai. Il Venezia è il contrario dello Spezia, che comprime gli ospiti fino ai limiti della fisica dei materiali. La squadra di Zenga ammortizza senza mai rilasciare l’energia, i bianchi trovano il pertugio a sinistra e arrivano nell’area piccola con una frequenza record. Lì manca sempre un po’ di cattiveria e manca anche un po’ di fortuna. Il cambio è vitamina e porta subito al pareggio. La partita finisce con una statistica che dice tutto: 26 tiri a 3. Il punto è uno solo, come la squadra in campo.