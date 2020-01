Bidaoui ritrova il gruppo ma non è ancora pronto

La Spezia - Atterrata all'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa nella tarda mattinata, la comitiva aquilotta ha raggiunto La Spezia intorno all'ora di pranzo. Sorrisi e pacche sulle spalle una volta raggiunto l'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini" per il pranzo leggero e il trasfrimento immediato a Follo per la ripresa. I titolari di Crotone hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo è stato impegnato sul rettangolo verde, tra un riscaldamento tecnico, torelli ed una partita ad alta intensità su campo ridotto. E' tornato a correre Simone Bastoni, mentre Soufiane Bidaoui ha iniziato un graduale inserimento in gruppo, svolgendo la prima parte con i compagni, salvo poi saltare la partitella e concludere con un lavoro dedicato. Per domani è in programma una seduta pomeridiana con fischio d'inizio per le 14.30.