Bidaoui in gruppo, scarico per Galabinov

La Spezia - Allenamento pomeridiano a partire dalle 17 per lo Spezia di Vincenzo Italiano dopo il weeeknd di riposo che ha fatto spazio alle Nazionali. Ieri la rosa si è ritrovata al mattino per il primo allenamento della settimana che culminerà con la sfida di venerdì sera contro la matricola Pordenone al "Friuli" di Udine. Ieri dopo una prima fase dedicata ad un'attivazione tecnica, il gruppo ha svolto intense esercitazioni finalizzate alla circolazione della sfera, durante le quali anche mister Italiano ha partecipato attivamente, dando sfoggio di tutta la propria classe, seguite da partitelle a tema e da una partita finale su metà campo alla quale ha preso parte anche Soufiane Bidaoui, tornato a svolgere l'intera seduta con il gruppo dopo il percorso personale intrapreso fin dal ritiro di Sarnano. Mattinata di scarico come da programma invece per Andrey Galabinov, mentre Benedetti e Acampora hanno proseguito nel lavoro differenziato, con Mastinu sempre più vicino al rientro in gruppo.