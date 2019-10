Bidaoui e Terzi per salvare la panchina di Italiano

La Spezia - Prendete lo Spezia più prudente visto con il Benevento, metteteci un atteggiamento da trasferta basato sulla ripartenza e affidatela a quel folletto di Soufiane Bidaoui. E' da qui che Vincenzo Italiano spera di trovare un nuovo inizio in una partita, quella di Pescara, che non è un appello quanto ormai un parere del Consiglio di Stato. Le chance per raddrizzare la situazione sono ai supplementari, oggi una sconfitta potrebbe essere fatale al tecnico. Tocca trovare qualcosa di nuovo in avanti sperando che i rientrati Terzi e Mora, tra i pochi veterani in una rosa zeppa di giovani, stranieri e futuribili, facciano finalmente la differenza.

Il dilemma non è da poco. Dare spazio a Ragusa, cercando finalmente una conferma alle parole di Guido Angelozzi che lo ha preso proprio perché in grado di fare anche il centravanti? Oppure insistere su Gyasi, investito del ruolo di vice Galabinov ma reduce da una sfilza di insufficienze? Decisione non facile, si rischia qui di dare il colpo di grazia all'italoghanese mettendolo in panchina, dopo avergli chiesto forse qualcosa che in questo momento va oltre quello che ha nelle corde. E' comunque un sabato da "uovo oggi", che di "galline domani" per adesso non si vede neanche l'ombra.

In porta dovrebbe andare Scuffet, un po' per non mortificarlo dopo lo svarione che ha consegnato la vittoria al Benevento e un po' per dare fiato a Krapikas che è reduce dall'under 21 lituana. In difesa ecco Vignali, Terzi, Capradossi (ma Erlic è pronto) e Bastoni, che dovrebbe essere preferito a Ramos. In mezzo Ricci Matteo trova Bartolomei (sempre più leader) e Mora, un trio che l'anno scorso faceva faville. In avanti Ricci Federico, in cerca di pace interiore, e Bidaoui sono le ali.



Qui Pescara. Luciano Zauri ha trovato un 3-5-2 e non lo lascia proprio ora. Dopo la vittoria negli ultimi minuti ad Ascoli, il Pescara si presenterà questo pomeriggio con lo stesso modulo trovato in emergenza dal tecnico debuttante. Fuori l'ex Fiorillo, in porta va Kastrati con Drudi, Campagnaro e Scognamiglio di fronte a lui. Memushaj regista con Busellato e Machin che gli corrono ai fianchi, sugli esterni tocca a Zappa e Masciangelo. In avanti la coppia Galano-Brunori.