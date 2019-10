Bidaoui e Gudj rileggono l’attacco, ma il palleggio è di squadra

La Spezia - Scuffet sv - A parte un paio di uscite alte, non gli viene richiestoo altro.



Vignali 7 - Italiano mette in guardia sulle ali avversarie, ma questa pericolosità oggi non dà indizi di sé grazie ad una prova impeccabile. Anticipo quasi sistematico e spiragli chiusi.



Terzi 7 - Decisamente a suo agio con questa configurazione più compassata ma non meno efficace dello Spezia di inizio stagione. Ha tempo per chiudere, pensare e giocarla.



Capradossi 7,5 - Stacca in cielo con un gesto atletico favoloso e inquadra l’angolo. La ciliegina sulla torta di una partita difensivamente eccellente.



Ramos 7 - Protesta per un giallo che appare quantomeno severo, in verità oggi trova grande efficacia senza rinunciare ad un pizzico di eleganza. Prova migliore da quando è allo Spezia.



Bartolomei 6,5 - E’ stato il frontman del riscatto di queste due giornate per molti versi. Anche oggi non manca di far pesare la sua forza fisica e la sua presenza in campo.



Ricci M. 6,5 - Se Scuffet non subisce neanche un tiro in porta, di mezzo c’è il suo lavoro in mezzo al campo. Riesce a non essere frenetico, a dare la sensazione di usare solo l’energia necessaria e niente di più.



Mora 7 - Fa indispettire tutto lo stadio quando si tiene quel tiro dal limite invece di scoccarlo, ma la sua prova è da uomo squadra totale: recupera palloni, prende falli, lavora in difesa e in attacco.



Ricci F. 6 - I piedi tornano ad essere veloci, la precisione invece non è ancora quella dei tempi migliori. Un passo avanti in ogni caso rispetto all’ultimo mese (26’st Ragusa 6 - Entra quando la partita è già indirizzata)



Gudjohnsen 7 - Fa un grandissimo lavoro tattico, permettendo alla squadra di giocare bene e vincendo ogni scontro fisico contro i centrali ospiti. Una generosità che paga con un problema fisico, speriamo di poco conto (12’st Gyasi 6 - Si scalda in vista di Empoli, dove toccherà con buona certezza a lui)



Bidaoui 7,5 - Rompe il ritmo partita trovando la rete del vantaggio con uno spunto centrale dei suoi. Poi fa ammonire ed espellere Germoni continuando ad imperversare fino all’ultimo minuto (dal 36’st Delano 6 - In campo aperto e nell’uno contro uno può e deve fare la differenza)





All. Vincenzo Italiano 7 - Da andante con brio ad allegro non troppo lo Spezia perde un pochino di velocità e di spettacolo ma trova certezze e punti. Trova anche il modo di far pesare la differenza di qualità con la Juve Stabia, che oggi appare una spanna sotto agli aquilotti nonostante si parta dalla stessa posizione di classifica. Ha cambiato la squadra senza cambiare sé stesso, senza rinnegarsi. Un segnale di forza di cui deve ringraziare ovviamente il club che lo ha confermato anche quando sembrava non esserci altra strada se non l’esonero.

Si esalta così il palleggio: sicuro, vario, continuo. All’inizio del secondo tempo si conta uno scambio che supera i venticinque tocchi, ma non rischia di rendere prevedibile la manovra. Bidaoui e Gudjohnsen sono parte integrante di questo discorso perché offrono qualità e soluzioni che sono mancate ampiamente in questi primi due mesi di campionato. Ora bisogna dare continuità contro l’Empoli, ben altra avversaria.