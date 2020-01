Bidaoui destinato a rimanere, Ramos ha parecchio mercato

La Spezia - Con gli arrivi di Vitale e Di Gaudio, ormai solo da ufficializzare, il mercato in entrata dello Spezia può dirsi concluso. Guido Angelozzi non pare avere in canna sorprese dell'ultimo minuto come in estate quando arrivò Ragusa e si concentrerà sulle uscite nelle prossime ore. E' la fascia sinistra quella da sfoltire: con l'arrivo del terzino dell'Hellas e l'esplosione di Marchizza in quel ruolo, poco spazio rimane soprattutto per Juan Ramos. L'uruguaiano, che lo Spezia ha acquistato a titolo definitivo in estate dal Parma, ha mercato in serie B (leggi Livorno) e in serie C e può permettersi di scegliere una soluzione adeguata per i prossimi mesi. Lo stesso dicasi per Bastoni, ristabilito dall'infortunio e oggi alla ricerca della forma migliore.

Destinato a rimanere invece Soufiane Bidaoui, unico della truppa con un contratto in scadenza a giugno. Il rinnovo non è cosa pratica perché il calciatore ha gli occhi della serie A, non solo italiana, su di sé e può ambire ad uno stipendio non più da cadetteria. Così la scelta cade sul mantenere il livello motivazionale alto con un Di Gaudio che scalpita dall'estate per tornare a giocare dopo essere finito fuori rosa a Verona. Mossa che sottintende quanto ci sia voglia di fare bene in questo girone di ritorno. E con una classifica così corta, tutto può succedere.