Bicincittà, la novità del 2019 è l'ingresso in Arsenale

Centinaia di appassionati si danno appuntamento per domenica 12 maggio: il rito collettivo su due ruote che anche quest'anno strizza l'occhio alla solidarietà. Ecco il percorso e le modalità di partecipazione

La Spezia - Con la speranza di un meteo all'altezza di una giornata di maggio, domenica 12 maggio torna anche alla Spezia la manifestazione "Bicincittà", dedicata agli amanti della bicicletta, in contemporanea in più di cento città italiane. Una domenica dedicata a tutti coloro che vogliono vivere una giornata su due ruote, alla riconquista degli spazi urbani.



La bella novità di quest'anno è che si pedala all'interno dell'Arsenale Militare con partenza prevista da Piazza Brin, passando per Corso Cavour, Viale Aldo Ferrari, superando la Rotonda Montegrappa per immettersi sul Viale Amendola fino all'ingresso dell'Arsenale Militare a Porta Sprugola. Qui il percorso è all'interno della base navale con uscita prevista a Porta Principalòe, davanti a Piazza Chiodo e proseguimento del percorso su Viale Arnendola, passando per il Porto Mirabello e ritornando su Viale Italia da dove, tramite Via Diaz, i ciclisti prenderanno Via Chiodo, Piazza Verdi, Via XX Settembre, Via XXIV Maggio, Piazza Dante per poi ritornare indietro da Via Vittorio Veneto, di nuovo Piazza Verdi, Corso Cavour e traguardo in Piazza Brin. Una decina di chilometri e, lungo il percorso, sono previste delle soste per gustare alcuni prodotti tipici come farinata, focaccia, dolci e scoprire qualcosa di nuovo sulla città



E' possibile iscriversi telefonando allo 0187.501056 al prezzo di 6 euro per gli adulti e 5 euro per i bimbi fino a 11 con quote agevolate per tutti i nuclei familiari. L'iscrizione comprende la maglietta, prodotto Latte Tlgullio ed il ristoro durante e a fine pedalata. Il ricavato della manifestazione finanzierà l'attività di promozione per la donazione del sangue dell'Avis Comunale. Bicincittà pensa anche ai bambini per i quali è prevista una divertente gimkana con piccoli premi per tutti.