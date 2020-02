Biabiany avverte lo Spezia: "Per noi è come una finale"

La Spezia - Ha rischiato di essere un secondo caso Nzola. Jonathan Biabiany ha avuto un passaggio polemico con i propri tifosi a Cremona, dove il Trapani è affondato per 5-0 in uno scontro diretto per la salvezza. Oggi ne ha parlato in conferenza, ricucendo: “Certe cose non mi sono piaciute. Capisco i tifosi che si aspettavano di vedere qualcosa in più, ma sono umano e ho avuto una reazione. Di certo dobbiamo chiedere scusa dopo la prestazione che abbiamo fatto a Cremona e pensare a fare punti a partire da sabato. Ci sono ancora 14 partite e l'obiettivo si può raggiungere. Io ci credo”.

Al ritorno in Sicilia, i tifosi all'allenamento se la sono presa con la società più che con i giocatori. Che ora attendono lo Spezia per fargli uno sgambetto. “Dobbiamo ai tifosi una prestazione super. Siamo i primi ad essere rimasti male di cosa è successo a Cremona. Abbiamo bisogno di punti e tutte le partite che ci restano da giocare sono finali. Possiamo giocarci le nostre carte contro chiunque. Dobbiamo caricarci... gli stimoli non ci mancano. Credo che i nostri tifosi ci sosterranno nonostante la delusione. Io? Ho giocato in diversi ruoli. Ancora non mi sono espresso come volevo. Ora però sto benissimo fisicamente e credo di poter ancora fare la differenza”.