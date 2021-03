Bertoni Ceparana corsara a Recco

La Spezia - Pro Recco - Bertoni Ceparana 0-3

Set: 18-25 / 14-25 / 22-25



Futura Bertoni Avis Ceparana: Castellanotti 12, Baldi 26, Pizzeghello 2, Pontecorvi 4, Santoro 15, Zani 28, Adesso 27, Zubbani 17, Frappampina 18, Cuffini 13. All. Simoncini.



Pro Recco: Bartalini, Colonna, Costa, De Simone, Falsini, Gulli, Porcella, Privino. All. Figallo.



Non poteva iniziare meglio, nel proprio campionato di categoria, quell’Under 15 maschile tanto importante per la tenuta del settore giovanile della Futura Avis Bertoni Ceparana. Chi ben comincia, si suol dire, è a metà dell’opera e la vittoria di Recco non fa grinze: la Pro è stata sconfitta a domicilio 3-0, 25-18, 25-14 e 25-22. Mister Iuri Simoncini, un “vulcano” che allena anche la prima squadra, ha schierato Pizzeghello e Adesso al palleggio; capitan Castellanotti, Baldi, Santoro e Zubbani all’attacco (entrati anche gli altri come “jolly”). Assente Catena ma, se il buongiorno si vede dal mattino, avrà presto modo di fare a sua volta la propria parte. Per la cronaca, Chiara Barletta, Beatrice Franceschini e Mattia Lambruschi gli assistenti di coach Iuri.