La Spezia - "Dopo la partita contro l’Inter eravamo arrivati qua per tre punti, sapevamo quanto era importante, ma abbiamo iniziato molto male. Poi l’uno a uno, avremmo dovuto fare meglio". Bartosz Bereszynski, rientrato in squadra da titolare, mastica amaro per via della sconfitta in casa dello Spezia: "Nel secondo tempo troppo distanti ed eccessivo rispetto: è arrivato il 2-1 e si è fatta ancora più difficile. Si sono messi in dieci dietro alla palla e per noi è stato impossibile passare".