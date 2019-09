Beppe Mastinu in campo con la primavera: ci siamo quasi

La Spezia - Nove minuti di calcio professionistico in un anno e mezzo. La sfortuna di Beppe Mastinu sta finalmente per terminare. Il trequartista sardo è sceso in campo per un'ora con la Primavera di Alessandro Pierini ieri pomeriggio contro il Pordenone, avvicinando il momento in cui potrà rientrare tra i convocati della prima squadra. Il ginocchio operato non da più problemi, ora c'è da trovare la forma migliore senza troppa fretta. La scorsa stagione lo sfortunato rientro dal primo infortunio sul campo di Pescara, che potrebbe vederlo rientrare appunto tra i partenti della missione aquilotta.