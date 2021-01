Beppe Mastinu è il primo colpo di peso del Pisa di Knaster

La Spezia - Dopo Bartolomei e Mora un altro dei protagonisti della storica promozione in Serie A dello Spezia lascia la maglia bianca per iniziare una nuova avventura altrove. Si tratta di Beppe Mastinu del quale il club ha appena ufficializzato la cessione a titolo definitivo all'ambizioso Pisa di Knaster con “i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera”.



Con soli 31 minuti giocati in questa stagione il centrocampista offensivo scende così di categoria lasciando sicuramente ottimi ricordi a una piazza nella quale era arrivato dalla Serie D conquistandosi partita dopo partita la stima del pubblico e la fiducia degli allenatori. Il 29enne di Sassari, dopo un'esperienza frenata anche dagli infortuni, lascia la maglia bianca con 76 presenze totali e 7 reti, cinque delle quali nella stagione della promozione.