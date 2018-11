Benevento recuperato dal Carpi, Bucchi sempre più a rischio

La Spezia - Un sabato pomeriggio che regala gol ed emozioni fino alla fine in questa dodicesima giornata della Serie BKT. L’Ascoli, nel giorno della sua festa per i 120 anni, davanti agli occhi del presidente Balata, arrivato nelle Marche per portare gli auguri della Lega B al club bianconero, non riesce a portare a casa la posta in palio e viene sconfitto dal Padova del debuttante Foscarini. Torna a vincere la Salernitana che si porta momentaneamente a 2 punti dalla vetta grazie all’1-0 sullo Spezia targato Bocalon. Il cuore del Carpi porta i ragazzi di Castori a recuperare il doppio svantaggio, in casa contro il Benevento, proprio in extremis. Completa il quadro il successo della Cremonese nella sfida tra i due allenatori debuttanti, Rastelli e Breda.