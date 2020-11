Benevento, la piccola che cerca la salvezza a suon di milioni

La Spezia - Sarà forse lo scotto della prima volta, quando arrivarono il record di sconfitte consecutive (14) e di sconfitte totali (29). Fatto sta che quest'anno il Benevento ha optato per una politica ben diversa alla sua seconda stagione in serie A. Tra le neopromosse, ma non solo, è certamente quella che ha investito di più sul mercato estivo. Glik, Ionita, Lapadula, Caprari e Dabo da soli sono costati quasi 10 milioni tra cartellini e prestiti onerosi, a fronte di poche cessioni di peso tra cui Iemmello e Antei.

Il monte ingaggi è volato a oltre i 30 milioni di euro, dieci in più delle altre neopromosse Spezia e Crotone e del Verona, e quanto Parma, Sassuolo, Udinese, Sampdoria e non lontano dal Genoa. Una vera e propria media potenza. Buono l'inizio, difficile l'ultimo mese con quattro sconfitte di seguito tra campionato e Coppa Italia. Contro lo Spezia l'occasione per far valere il peso finanziario.