Benevento ko e Caprari espulso. Inzaghi: "Mancato il cinismo"

La Spezia - "La sensazione dal campo era di aver dominato la partita e creato tantissimo. Abbiamo avuto sei o sette occasioni da gol clamorose, ma dobbiamo essere più cinici". Così Filippo Inzaghi racconta Verona-Benevento finita 3-1 per i padroni di casa. Giallorossi che hanno finito in dieci per l'espulsione di Caprari, che ha protestato con veemenza per un rigore non dato. "L'arbitro deve fischiare rigore, poi il Var può decidere quello che vede. In più con l'inferiorità numerica era difficile recuperare - commenta il tecnico -. Prendiamo troppi gol, è un problema di compattezza di squadra. Siamo una matricola, con tanti giovani all'esordio in categoria e ci stiamo facendo valere".